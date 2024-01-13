Электронный дневник школьника: можно ли обойти регистрацию на «Госуслугах»?

Министр Хайруллин: войти в цифровой дневник ребенка станет возможно без ЕСИА
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
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Как скоро будут введены новые изменения?
С 22 января родители школьников в Татарстане смогут получить доступ к системе электронного образования с помощью логина и пароля, предоставляемых учебным заведением. Об этом сообщил Айрат Хайруллин, министр цифрового развития РТ, передает «БИЗНЕС Online».
Как рассказал член правительства, осуществить вход в систему возможно через единую систему идентификации и аутентификации родителя или ребенка на портале государственных услуг РФ. Однако скоро появится нововведение.
«Такой вариант [через ЕСИА — Прим. ред.] безопаснее, и для себя я выбрал именно его. С помощью логина и пароля ребенка, которые можно будет получить в школе с 22 января. Каждый родитель имеет право выбрать тот способ, который ему более удобен», — поделился Хайруллин.
Данным вариантом рекомендовано пользоваться лишь в случае технической невозможности пройти регистрацию на портале «Госуслуг» — она более безопасна, а также позволяет управлять учеными данными детей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что педагоги и школьники получили новые возможности в Сферуме.
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