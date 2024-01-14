Не лечат, а калечат: как «левые» токсикологи доводят россиян до полусмерти

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Так называемые чудодейственные капельницы оборачиваются большими проблемами. Как понять, что перед вами — непрофессионал?

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

Спутник Земли издревле привлекает внимание человечества. Влиянием Луны объясняют как вполне подтвержденные физические процессы — приливы и отливы, так и кармические — например нельзя начинать новые дела в полнолуние. Даже на алкоголизм это небесное тело влияет, якобы — в полнолуние легче потерять над собой контроль и перебрать, в новолуние проще впасть в зависимость. Во всяком случае постновогодний синдром вы теперь знаете на что можно списать.

В дни длинных праздников — и особенно сразу после них — резко вырастает популярность услуги «капельница» на дому. Спрос рождает предложение и вот уже сотни «специалистов» спешат на помощь. Как устроен серый рынок постпраздничной наркологии — разбирался корреспондент «Известий» Алексей Целищев. Все подробности — в репортаже.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

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