Врач назвал «гарантийный срок» позвоночника и суставов человека

Позвоночник, суставы, сухожилия и хрящи в организме человека имеют определенный срок службы, однако его можно продлить, утверждает заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

По словам эксперта, как правило, проблемы с позвоночником и суставами начинаются после 35 лет, но, бывают, и значительно позже. Это связано с физиологическими процессами: снижением кровообращения, нарушением обменных процессов, накапливанием в организме различных интоксикаций.

«"Гарантийный срок" наших сухожилий, хрящей, суставов и позвоночника — это 35-45 лет. У разных людей срок отличается. После этого "гарантийного периода" начинаются проблемы с позвоночником и суставами. Это физиология у человека такая», — цитирует врача радио Sputnik.

По словам Кабычкина, продлить здоровье позвоночника и суставов можно, правильно распределяя нагрузку на них в течение дня. Он отметил, что при работе стоя статическая нагрузка на позвоночник повышается, сидя — снижается. Однако значение имеет и то, как человек сидит.

«Пока вы сидите, статическая нагрузка не всегда оптимальная из-за неправильного положения за рабочим столом. Это означает, что у вас не всегда комфортное положение тела для нашего позвоночника, стоп, суставов и так далее», — поясняет врач.

Кабычкин подчеркнул, что долгое статическое напряжение вызывает спазм мускулатуры, в связи с чем, нужно периодически менять позу и делать через каждые 40 минут работы небольшие перерывы. Кроме того, эксперт рекомендует посвящать несколько минут производственной гимнастике.