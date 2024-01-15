«Раздала»: почему Ирина Шведова не скопила большого состояния за свою карьеру

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 58 0

Певица Ирина Шведова не скопила большого состояния за свою карьеру

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Знаменитая певица рассказала, на что тратила заработанные деньги.

Исполнительница песен «Белый вальс» и «Америка-разлучница» Ирина Шведова призналась, благодаря хитам она заработала немалые деньги, но сейчас похвастаться большим состоянием не может, так как сразу все тратила.

«Раздала кому-то на учебу, кому-то еще на что. Вот пока я зарабатывала много, ничего не складывала в кубышку, в чулок. Я живу сегодня. Никаких дач, машин», — призналась артистка в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru дискотеке «Суперстар».

К слову, популярность артистку настигла в 1990-х. Ее визитными карточками стали две вышеуказанные песни, но в нулевые востребованность резко уменьшилась.

Кризис наступил и в 2020-м. Из-за пандемии певица ощутила острую нехватку денег и решилась на отчаянный шаг — пошла работать в такси. Но, к счастью, для поклонников артистка не сменила свою деятельность раз и навсегда. Триумфальным стало участие Шведовой в одном музыкальном проекте на федеральном канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирина Шведова помогла дочери забеременеть.

-10° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
88.13
-0.65 96.75
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:21
Один горняк пропал без вести при ЧП на шахте «Заполярная» в Воркуте
8:11
Затмит и Трампа, и Байдена: Илон Маск назвал фамилию кандидата в президенты США, которому доверяет
8:02
Грунтовые воды прорвало на шахте «Заполярная» в Воркуте
7:53
Какие органы и почему поражает «черная плесень»: главные причины
7:42
«Раздала»: почему Ирина Шведова не скопила большого состояния за свою карьеру
7:30
«Хотел заехать»: актер Сысоев пожалел, что не увиделся в последний раз с Захаренковым

Сейчас читают

Певец Айвазов заявил, что некоторые звезды не стоят тех миллионов, которые им платят
«Смертельная триада»: что известно о новой губительной «болезни X»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса