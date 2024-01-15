Пассажиры измотаны и готовятся идти в суд: самолет вторые сутки не может вылететь из Петербурга в Дубай

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 173 0

Рейс из Санкт-Петербурга в Дубай задержали более чем на 30 часов

Пассажиры измотаны и готовятся идти в суд: самолет вторые сутки не может вылететь из Петербурга в Дубай

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Клиенты одной из крупнейших международных авиакомпаний пребывают в ярости из-за халатности перевозчика. Какие требования они выдвинули авиакомпании?

Вторые сутки рейс FZ 992 Санкт-Петербург — Дубай авиакомпании Flydubai не может вылететь из Пулково. Сотни пассажиров вынуждены спать на полу и скамейках в надежде прояснить ситуацию и покинуть страну по личным и рабочим делам.

В беседе с 5-tv.ru измотанные клиенты авиакомпании FlyDubai рассказали журналистам, что вылет должен был состояться 14 января в 00:30, но в последний момент вылет внезапно перенесли, не объяснив причины. Только за последние несколько часов отбытие рейса отодвигали несколько раз, а позже представители авиакомпании и вовсе перестали информировать клиентов о неполадках и отмене.

«Вторые сутки не можем улететь отдыхать. Авиакомпания Flydubai нас никак по сути не информирует. Вчера была полная отмена рейса, сегодня как бы был зарегистрирован новый рейс на 02:30, который пятый раз уже переносится», — рассказал один из пассажиров.

По одной из версий присутствующих в «Пулково» пассажиров, компания, не первый год осуществляющая международные перевозки, не успела привести в порядок вышедший из строя самолет. В предприятии-перевозчике обещают, что борт сможет вылететь уже в понедельник, но «долетит только до Москвы».

Не теряющие надежду клиенты FlyDubai угрожают оператору судебными исками, а пока их основное требование заключается в необходимости постоянного информирования.

«Единственное наше сейчас требование и просьба для авиакомпании, так как они задержали рейс уже более чем на сутки, чтобы они официально разместили информацию, что рейс отменен, чтобы мы все могли потом обратиться в турфирмы, к туроператорам, чтобы они нам компенсировали или предоставили новые путевки взамен имеющихся. Потому что сейчас, если мы все уйдем, нам скажут: „Вы сами ушли, и вы ничего не получите“. А рейс как был, так и останется», — отметил пассажир.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге задержали рейсы в Москву из-за непогоды.

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