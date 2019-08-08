Кругом вода: в Петербурге задержали рейсы в Москву из-за непогоды

Авиарейсы из Петербурга в Москву задержаны из-за обрушившегося на Северную столицу ливня 8 августа. Информация о переносе вылета самолетов распространилась на онлайн-табло в Пулково.

По данным телеканала 78.ru, четыре рейса в столицу вылетят со значительным опозданием.

Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры затопленной ВПП в петербургском аэропорту.

Непогоду сейчас ожидают в Москве. По данным синоптиков, на столицу надвигается серьезная буря. Гостям и жителям Москвы рекомендуют воздержаться от прогулок.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео сильного ливня, который затопил дороги и тротуары в Санкт-Петербурге.