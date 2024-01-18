«Дикая истерика»: Вячеслав Макаров о том, как у него свело челюсти на концерте

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 036 0

Вячеслав Макаров рассказал, как у него свело челюсти за секунды перед песней

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Шоумен рассказал, что смех, оказывается, может не только продлить жизнь, но и сорвать выступление.

Певец и телеведущий Вячеслав Макаров на одном из концертов испытал «дикую истерику» из-за того, что перед самым выходом на сцену у него свело челюсти. Об этом шоумен рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко.

Неприятный и в то же время забавный казус с Макаровым приключился еще в студенческие времена. В его университете тогда отмечали Татьянин день, а он в образе прекрасного принца был ведущим праздничного концерта.

Перед очередным выходом, во время которого он должен был исполнять песню, Макаров за кулисами от души веселился и смеялся с другими участниками мероприятия. Делал он это настолько усердно, что у него свело челюсти от смеха, и это за считанные мгновения перед выходом на сцену.

«Я так наржался, что широко открыл рот, а закрыть не могу. Тут пошла моя песня, у меня начинается паника. За какие-то 20 секунд до вступления я вспоминаю, что нужно вот эти места помассировать и расслабить. Я судорожно это делаю, и челюсть закрывается», — рассказал Макаров.

Оставшихся мгновений шоумену хватило ровно на то, чтобы взять микрофон, выйти из-за кулис на сцену и начать петь. Сам он в этот момент испытал «дикую истерику», признался Макаров.

Полное интервью с Вячеславом Макаровым в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему шоумен Вячеслав Макаров отверг карьеру оперного певца.

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