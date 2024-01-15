Все дело в багаже: Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы
Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за 40 кг продуктов в багаже
Фото: Денисов Антон / ТАСС
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Что произошло с именитым артистом?
Знаменитого испанского певца Хулио Иглесиаса задержали в Доминиканской Республике из-за багажа. Об этом сообщает издание RatingCero.com.
Туда артист, как отмечается, прилетел с Багамских островов. При проверке багажа таможенники обнаружили у Иглесиаса 40 килограммов еды.
Это были свежие продукты, которые запрещено ввозить на территорию государства. У артиста нашли овощи, мясо, различные ягоды, грибы и бобовые.
Жесткий контроль связан с обнаружением вида мухи, которая поражает свежие продукты в регионе. Сотрудники аэропорта продержали звезду несколько часов, а после отпустили. Власти Доминиканской Республики извинились перед певцом за неприятный инцидент.
80-летний певец известен тем, что стал самым коммерчески успешным испаноязычным исполнителем. За свою карьеру он дал более пяти тысяч концертов и удостоился звезды на Голливудской Аллее славы.
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