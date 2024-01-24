«Любовь к Родине трудно имитировать»: Машков о воспитании молодого поколения

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 42 0

Машков: любовь к Родине — это чувство, которое трудно имитировать

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Только тот, кто сам искренне любит Отечество, может привить эту любовь своим детям, уверен знаменитый артист.

Любовь к Родине трудно имитировать и невозможно сыграть. Об этом народный артист России Владимир Машков заявил в интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» 5-tv.ru Лане Шевченко, отвечая на вопрос о патриотическом воспитании российской молодежи.

«Ничего, кроме личного примера, в воспитании нет. Я слышу сейчас: что же делать, куда же вести? Если вы сами не знаете, куда вы идете, и не знаете, что для вас Родина, вы не сможете это объяснить никаким образом», — отметил Машков.

Артист подчеркнул, что только тот, кто сам искренне любит свою Родину, может передать эту любовь своим наследникам.

«Любовь к Родине — это чувство, его имитировать трудно, а сыграть невозможно, оно выражается в разных эмоциях», — пояснил Машков.

Он повторил, что воздействовать на подрастающее поколение можно только своим примером — отношением к тому месту, где ты живешь, той деятельности, которой занимаешься, родному языку и людям, которые воспитывали тебя.

Полное интервью с Владимиром Машковым в рамках проекта «ОтЛичная жизнь» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сенатор Александр Вайнберг высказался о тех, кто осуждает Владимира Машкова за патриотизм.

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