Способны на любые поступки, если любят: как женский героизм проявляется в жизни

Военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух» повествует о событиях зимы 1942 года в Ленинграде.

Не только одни мужчины способны рисковать своей жизнью, совершая подвиги и проявляя свое мужество, женщинам также свойственна самоотверженность и решительность. На премьере масштабной военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух», повествующей о событиях зимы 1942 года в Ленинграде, звезды отечественного шоу-бизнеса эксклюзивно порассуждали с корреспондентом 5-tv.ru, как женский героизм может проявиться в повседневной жизни.

За основу фильма взяты события военной блокады города Ленинграда. В смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц — совсем юных, неопытных, до конца незнающих, что есть война. Девушкам нелегко в далеком от них мужском мире, однако с каждым днем они все больше и больше доказывают, что могут защищать свою родину наравне с мужчинами.

«Мой герой говорит, что на войне нет ни мальчиков, ни девочек. Есть летчики. Это очень серьезная картина и серьезное испытание для моего героя, потому что он командир летного полка, и посылать в бой даже еще необученных — это очень тяжело. Поэтому сердце у него болит», — отметил народный артист России Сергей Безруков.

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Режиссер фильма «Воздух» Алексей Герман-младший подчеркнул, что история уже доказывала, что на поле битвы представительницы прекрасной половины человечества могут проявлять себя не менее героически самих мужчин. Любопытно, что при создании кинокартины операторами преимущественно были женщины.

«У нас вообще фильм создавала во многом женская команда. Это был один из подходов и принципов, потому что фильм про женщин снимали во многом женщины», — объяснил режиссер.

«Елена Окопная, художник-постановщик, управляла огромным цехом костюмеров, художников. Даже не знаю, кто был порой на площадке важнее, главнее, кто создавал атмосферу: Герман или Окопная. Иногда, я думаю, что Герману Алексею Алексеевичу было некомфортно, он слушал и боялся художника-постановщика», — улыбаясь, поделилась закулисьем во время пресс-конференции актриса Елена Лядова.

К подбору актеров даже на самые маленькие роли команда подошла с особой тщательностью, ведь, по признанию режиссера, лица современных людей отличаются от лиц тех, кто жил во время Великой Отечественной войны: у них были другие глаза, другая энергия.

Елена Лядова сыграла в картине командира эскадрильи. Актриса называет свою героиню настоящей женщиной — верной, непустой, способной защитить своих родных. По мнению Лядовой, свой героизм представительницы прекрасной половины человечества могут проявить и в обычной жизни благодаря набору определенных качеств.

«Сила в терпении, в прощении, в понимании, в какой-то мудрости над ситуацией», — убеждена актриса.

Для исполнительницы одной из главных ролей Кристины Лапшиной материнство — и есть тот самый подвиг, который может совершить женщина в повседневной жизни. Самой актрисе пока только предстоит испытать радость быть мамой, своих детей у нее пока нет. А по признанию Яны Чуриковой, она живет по принципу советской летчицы-штурман Марины Расковой: «Женщина может все».

«Женщины способны на любые поступки, если они любят!» — тонко подметил Сергей Безруков.

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