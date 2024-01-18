Канье Уэст вырвал собственные зубы и вставил «титан» на $850 тысяч

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 104 0

Рэпер Канье Уэст вставил имплант титановых зубов стоимостью в 850 тысяч долларов

Канье Уэст вырвал собственные зубы и вставил «титан» на $850 тысяч

Фото: www.globallookpress.com / Walik Goshorn via www.imago-imag

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Ранее музыкант уже вставлял себе золотые и бриллиантовые зубы.

Знаменитый американский рэпер Канье Уэст вновь удивил аудиторию необычным поступком — на этот раз музыкант удалил все зубы и заменил их титановым протезом. Согласно источнику Daily Mail, уникальное «украшение» обошлось знаменитости в 850 тысяч долларов.

Instagram* / kanyewest

Уэст продемонстрировал новую улыбку в своей социальной сети, сравнив себя со злодеем Челюсти, который появлялся в фильмах о Джеймс Бонде. Как сообщает издание, зубные протезы были созданы самим Канье, и стоят они «дороже бриллиантов».

Импланты установил доктор из Беверли-Хиллз Томас Коннелли совместно с Наоки Хаяши. Он поделился, что проделанная работа принесла ему огромное удовольствие и стоматологическая наука позволила им создать «новый эпический образ».

Некоторое время назад рэпер уже заменял нижний ряд зубов сверкающими бриллиантами и золотом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем Канье Уэст заменял в своей жизни Ким Кардашьян.

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