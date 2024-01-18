Выживали вопреки: 81 год назад прорвали блокаду Ленинграда

В городе на Неве нет ни одной семьи, которую обошли стороной ужасы Великой Отечественной войны.

Сегодня особенный день для Петербурга — 81 год назад была прорвана блокада Ленинграда. Бойцы Волховского и Ленинградского фронтов соединились в районе Шлиссельбурга, выбив оттуда фашистов. Через год — 27-го января 1944-го противника окончательно отбросили от города на Неве.

Символом ленинградского дня победы стала желто-оливковая лента, как на медали «За оборону Ленинграда». Сегодня памятные ленточки волонтеры раздают на улицах города. На Ростральных колоннах зажгли огни, люди несут цветы, венки и хлеб на Пискаревское кладбище. И каждую ночь до 27 января небо над Петербургом будут озарять «лучи победы».

Из города-героя передает корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Возложение цветов на Пискаревском кладбище в череде памятных мероприятий — важнейшее. По разным оценкам, здесь похоронены до полумиллиона жителей блокадного Ленинграда. Но никто не забыт, и ничто не забыто.

С момента прорыва блокадного кольца сегодня 81 год. Но в числе участников процессии, как и всегда, — те, кто помогал городу работать, выживать и выживал сам. Жители блокадного Ленинграда — разные истории и судьбы, но одна на всех, как ее называют, «ленинградская победа» с привкусом столярного клея и хлеба из бумаги и жмыха.

«Вот это кожаное все крошилось. Сумки, ремни, все крошилось в эту кастрюлю, где лежала эта плитка, и все это варилось. Четыре часа, а иногда и шесть часов. И вот это мы разливали уже, когда липнет, по тарелкам», — делится воспоминаниями жительница блокадного Ленинграда Тамара Грачева.

Фаина Иорданская вспоминает, как отоваривали продуктовые карточки. Скудный паек. Однажды из пригорода, чтобы получить 125 граммов хлеба на человека, они с мамой прошли 24 километра. Пешком.

«Не все доходили, некоторые здесь оставались и лежали. Мы ходили мимо склада. По-видимому, это был склад для дров или для чего-то еще и в этом складе лежали трупы», — рассказала Фаина Иорданская.

Как люди выжили — для них самих загадка. Как и то, откуда в ледяном голодном вихре брали силы работники коммунальных служб, учреждений культуры, театров.

«Билетов было не достать, ходили на оперетту, показывали веселые спектакли. Работали парикмахерские, естественно, людям надо было стричься и бриться. Бани — конечно работали, надо было мыться», —прокомментировал историк Алексей Ерофеев.

В воздухе зависли уменьшенные копии аэростатов. Тех, что мешали противнику при атаках, спасая жизни ленинградцев. Тематические плакаты, световые инсталляции в виде противотанковых ежей. Город помнит. Историю не дают забыть и переписать музеи.

В 41-м значительную часть оборудования и работников Кировского завода эвакуировали на Урал. Но предприятие продолжало делать части снарядов, ложки, кружки, фонари. У станков стояли женщины и дети. И все это под постоянными обстрелами.

«Немцы знали, в каком цехе, что делается, и они этот цех обстреливали. Точечно. Но наши знали — немцы — педанты. Они утром обстреливают северную часть, вечером — южную. Наши что придумали — они ставили танки на платформы и перекатывали с одного места на другое», — сообщил директор Музея истории и техники Кировского завода Игорь Саврасов.

Огнем Ростральных колонн, полуденным залпом пушки со стен Петропавловской крепости, вахтами памяти, минутой молчания 18 января вспоминают всех тех, кто как мог приближал этот прорыв. Живых и погибших, бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, кто шел под пулями навстречу друг-другу. И тех, кто поддерживал боевой дух.

Уникальные фотографии: лютый мороз, гостиница для артистов в блиндаже! А на сцене — циркачи.

«Это был или откинутый борт грузовика или на скорую руку сколоченная сцена из бревен легкая. И обратите внимание, все происходит зимой. И бойцы в тулупах и шапках, а артисты в тонких костюмчиках», —рассказывает сотрудник Музея циркового искусства Юлия Осипова.

Сегодня в Петербурге сложно найти семью, кого не коснулась трагедия блокады. По разным данным, за эти 872 дня в городе погибло около 1,5 миллиона человек. 18 января блокадные тиски безвозвратно ослабли. Уже на следующий день в газете «Известия» на первой полосе вышла статья «Славная победа под Ленинградом», генерал Жуков получил звание Маршала. До полного снятия блокады оставался год и одна неделя. В город возвращалась жизнь.