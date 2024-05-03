Замдиректора НИИ вакцин и сывороток в Петербурге осудили на 9,5 лет

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По данным следствия, Алексей Васильев успел получить взятку в размере 30 миллионов рублей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Суд приговорил бывшего замдиректора НИИ вакцин и сывороток в Петербурге к 9,5 лет колонии за взятки. По данным следствия, Алексей Васильев успел получить 30 миллионов рублей от одной из компаний. А взамен пообещал проследить за тем, чтобы она получила госконтракт на поставку инкубационных яиц. Они нужны для производства вакцины от гриппа.

Свою вину подсудимый так не признал. Кстати, помимо внушительного срока, ему предстоит выплатить штраф, который равен сумме взятки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заместителя директора авиационной компании МЧС Матвеева оставили под арестом.

 

 

 

 

 

 

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