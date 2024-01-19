После вмешательства Генпрокуратуры в эксплуатацию ввели восемь тысяч энергообъектов

После вмешательства Генпрокуратуры РФ в эксплуатацию ввели восемь тысяч энергообъектов страны, создание которых предусматривалось региональными программами. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Он отметил, что это позволило организовать подачу газа в 11 тысяч жилых домов в 26 регионах страны.

Кроме того, по требованиям прокуроров обеспечена постановка на учет свыше 5,1 тысячи бесхозяйных коммуникаций, из которых на две тысячи уже зарегистрировано право публичной собственности.

Иванов указал, что по предложению Генпрокуратуры правительством запущен механизм бесплатного строительства газопроводов до границ земельных участков, на которых располагаются котельные образовательных и медицинских организаций, фельдшерско-акушерских пунктов.

По инициативе надзорного ведомства Минэнерго РФ начата корректировка «дорожной карты» по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации. Изменения направлены на создание возможностей получения услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах и через портал единого оператора газификации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Россети» запустили новые энергообъекты в стране.