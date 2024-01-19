После вмешательства Генпрокуратуры в эксплуатацию ввели восемь тысяч энергообъектов

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 90 0

Это позволило организовать подачу газа в 11 тысяч жилых домов в 26 регионах страны.

Фото, видео: Гниденко Алена / ТАСС; Генпрокуратура РФ; 5-tv.ru

После вмешательства Генпрокуратуры РФ в эксплуатацию ввели восемь тысяч энергообъектов страны, создание которых предусматривалось региональными программами. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Он отметил, что это позволило организовать подачу газа в 11 тысяч жилых домов в 26 регионах страны.

Кроме того, по требованиям прокуроров обеспечена постановка на учет свыше 5,1 тысячи бесхозяйных коммуникаций, из которых на две тысячи уже зарегистрировано право публичной собственности.

Иванов указал, что по предложению Генпрокуратуры правительством запущен механизм бесплатного строительства газопроводов до границ земельных участков, на которых располагаются котельные образовательных и медицинских организаций, фельдшерско-акушерских пунктов.

По инициативе надзорного ведомства Минэнерго РФ начата корректировка «дорожной карты» по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации. Изменения направлены на создание возможностей получения услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах и через портал единого оператора газификации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Россети» запустили новые энергообъекты в стране.

-12° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:37
«Все взрослые — тупые»: актер Майков о причине недопонимания между детьми и родителями
4:14
Актеру Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году
3:43
По ту сторону экрана: какие актеры не выносили друг друга в реальной жизни
3:26
«Немного тревожит»: Зеленский испугался слов Трампа о завершении конфликта на Украине
3:10
В МАГАТЭ заявили о наличии новых мин в районе Запорожской АЭС
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Лучшие российские истребители: эти боевые самолеты входят в число самых мощных в мире
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса