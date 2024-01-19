Пенелопа Крус призналась в сильном страхе, преследующем ее с детства

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 46 0

Пенелопа Крус боится садиться за руль из-за детской травмы

Пенелопа Крус призналась в сильном страхе, преследующем ее с детства

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

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Травма, перенесенная в юном возрасте, отразилась на качестве жизни знаменитой испанской актрисы. Что произошло?

Знаменитая актриса испанского происхождения Пенелопа Крус боится водить автомобиль после того, как ее младшую сестру сбила машина. Прямо у нее на глазах. Об этом звезда призналась в беседе с изданием Elle.

Моника Крус попала под колеса авто, когда самой Пенелопе не было еще и десяти лет. Однако шок и ужас от происходящего на всю жизнь остались в ее памяти. По ее словам, в тот момент время будто остановилось.

«Это большая травма, она теряла сознание на моих глазах. В больнице я была в оцепенении, постоянно крича людям: «Мою сестру только что сбила машина!» — поделилась воспоминаниями актриса.

Психологическая травма, оставшаяся от тяжелого инцидента, по сей день не дает Пенелопе Крус стать водителем. 

К счастью, сама Моника со временем полностью оправилась после аварии.

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