«Весь в меня»: рыжий из «Иванушек» запретил своему сыну жениться раньше 30

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Алексей Панков
Алексей Панков 39 0

Певец Андрей Григорьев-Апполонов запретил своему сыну жениться раньше 30 лет

«Весь в меня»: рыжий из «Иванушек» запретил своему сыну жениться раньше 30

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Чего опасается музыкант?

Солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов запретил своему старшему сыну жениться до 30 лет. Такое призвание артист сделал в эфире одного из федеральных телеканалов.

«Подружка есть, но в плане свадьбы Иван — весь в меня, с этим делом не торопится. И вообще, раньше 30 лет жениться я сыну запретил — рановато», — заявил музыкант.

Чем именно ему не нравятся молодые семьи, артист уточнять не стал. Известно, что старший сын Иван учится в МГИМО. Все свободное время парень посвящает учебе.

От бывшей супруги Марины у музыканта есть еще один сын — 15-летний Артемий. Однако видеться со своим чадом артисту удается не так часто, как хотелось бы. Парень живет с матерью в Санкт-Петербурге.

Не рыжий! Григорьев-Аполлонов показал повзрослевшего младшего сына

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Григорьев-Аполлонов опубликовал снимок со старшим сыном Иваном. Молодому человеку недавно исполнилось 20 лет, но он уже почти догнал отца по росту.

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