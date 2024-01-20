Не молчать — фиксировать: как дать отпор абьюзеру

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Алексей Панков
Алексей Панков 22 0

Юрист Корсукова: обязательно фиксируйте все сообщения и звонки от абьюзера

Не молчать — фиксировать: как дать отпор абьюзеру

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Юрист дала несколько полезных советов.

Для достижения своих целей абьюзеры часто пользуются оскорблениями и угрозами. И это проявляется не только в межличностных отношениях. Контактировать с такими людьми часто приходятся тем, кто работает в сфере услуг. Как дать агрессору эффективный отпор? Об этом в интервью с изданием «Страсти» рассказала юрист Ксения Корсукова.

Эксперт посоветовала фиксировать все звонки, сообщения, письма, которые приходят от обидчика. Кроме того, необходимо заверять подобные материалы у нотариуса. В противном случае они не будут играть какой-либо роли.

Другая собеседница издания — юрист Анастасия Подгрудкова — призналась, что сама столкнулась с клиентом-абьюзером. Из-за него девушка была даже готова уйти с работы.

«Грань перехода от слов к действиям зачастую практически невидима. Узнавайте о клиенте до начала сотрудничества. Возможно, уже кто-то имел с ним дело, и именно его поведение стало поводом разорвать деловые отношения», — считает Корсукова.

Она добавила, что ни в коем случае нельзя замалчивать ситуацию. При столкновении с таким человеком обязательно нужно рассказать друзьям и близким. Также можно обратиться в полицию. Заявление примут в случае, если имелись реальные опасения осуществления угроз.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, как выявить абьюзера на работе. Под подобным понятием может скрываться склонность к психологическому, насильственному или даже финансовому притеснению.

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