Байден отсрочил шатдаун в США до марта

Американский лидер предотвратил угрозу вынужденной приостановки работы правительства из-за неимения средств. Но лишь временно. Весной проблема вновь даст о себе знать.

Президент США Джо Байден подписал закон о временном продлении финансирования правительства, избежав таким образом грозившего федеральным органам власти прекращения работы (шатдауна). Об этом сообщили в Белом доме.

Ранее соответствующую временную резолюцию одобрили сенат и палата представителей. Так, документ предусматривает продление финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других — до 8 марта.

Это уже третий по счету временный бюджет в США с 1 октября 2023-го.

Прежде спикер палаты представителей Макс Джонсон раскрыл сумму общего бюджета правительства на 2024 год: он был согласован на уровне 1,59 триллиона долларов, из них 886 миллиардов пойдут на оборону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кредитный рейтинг США упал до негативного.