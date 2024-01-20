Байден отсрочил шатдаун в США до марта
Джо Байден подписал закон о продлении финансировании правительства до марта
Фото: MICHAEL REYNOLDS / ТАСС
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Американский лидер предотвратил угрозу вынужденной приостановки работы правительства из-за неимения средств. Но лишь временно. Весной проблема вновь даст о себе знать.
Президент США Джо Байден подписал закон о временном продлении финансирования правительства, избежав таким образом грозившего федеральным органам власти прекращения работы (шатдауна). Об этом сообщили в Белом доме.
Ранее соответствующую временную резолюцию одобрили сенат и палата представителей. Так, документ предусматривает продление финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других — до 8 марта.
Это уже третий по счету временный бюджет в США с 1 октября 2023-го.
Прежде спикер палаты представителей Макс Джонсон раскрыл сумму общего бюджета правительства на 2024 год: он был согласован на уровне 1,59 триллиона долларов, из них 886 миллиардов пойдут на оборону.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кредитный рейтинг США упал до негативного.
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