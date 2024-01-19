«Буду танцевать в поле»: Волочкова отреагировала на призывы ее «отменить»
Волочкова заявила о готовности выступать в поле в случае ее «отмены»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru
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Звезда намерена продолжать дарить искусство людям во что бы то ни стало. И даже разгоревшийся скандал после слитого видео с полуголыми танцами ее не остановит.
Анастасия Волочкова призналась, что удивлена призывам интернет-пользователей ее «отменить» после слитого видео, на котором она вместе с Никитой Джигурдой сливается в страстном танце. Такое заявление балерина сделала на недавно собранной ей пресс-конференции.
Дома у знаменитости есть большой театр. По ее словам, именно там во время пандемии был придуман спектакль под названием «Балерина в Зазеркалье цирка».
«Мы собрали лайв-стрим. Я стала первой балериной, кто это сделал. Сняли и показали спектакль на все страны мира», — заявила звезда.
Волочкова добавила, что готова нести культуру в массы в любом случае. Если она лишится площадок, то поставит «сцену в поле» и будет танцевать.
«Льется на мои плечи»: как семья Волочковой отреагировала на слитое видео
На Анастасию Волочкову обрушился большой шквал хейта после скандального видео. На кадрах знаменитость в одних штанах и лифчике исполняет страстный танец со своим другом Джигурдой. В какой-то момент актер решает стянуть с нее единственный приличный предмет одежды и оставляет в одном нижнем белье.
Впрочем, балерина нашла способ справляться со стрессом. Как рассказывал 5-tv.ru, вместо психолога она предпочитает ходить в баню, где ее ждут «веники и массаж».
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