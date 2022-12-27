«Осколки изрезали всю спину»: Хазанов вспомнил жуткий случай после съемок

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 913

На Геннадия Хазанова упала стеклянная витрина: осколки изрезали спину

«Осколки изрезали всю спину»: Хазанов вспомнил жуткий случай после съемок

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Актер намеревался создать сюжет фильма, напоминающий ужасы и триллер. Придумывал идею, делился ею с коллегами.

Геннадий Хазанов вспомнил жуткий случай, который чуть не стоил ему жизни. Тогда он вызвался помочь начинающему режиссеру Евгению Цымбалу придумать сюжет дипломного спектакля, но не думал, что весь ужас и в правду воплотится.

Это произошло в 1980-х. Эльдар Рязанов попросил актера подкинуть какие-нибудь идеи для фильма Цымбала. Так, по задумке Хазанова, его персонаж ворует кусок мяса из магазина. Страх и ужас внутри одолевает: вдруг рассекретят?! В панике ему начинает казаться невозможное: женщина-миллиционер катит коляску, в котором сидит младенец с фуражкой на голове и свистком во рту.

В этот момент, по идее Хазанова, для устрашения необходимо вставить звук свистка, перерастающий в вой сирены скорой помощи. А дальше все в миг заканчивается… Герой лежит в операционной, там из него извлекают тот самый украденный кусок мяса.

Цымбал послушал идею Хазанова и отверг. Слишком много ужаса. Да и такой жанр режиссер совсем не хотел. Как говорится, поговорили и забыли. Но Хазанов тут же вспомнил свой сюжет, когда сам оказался в больнице.

«Представьте теперь мое изумление, когда совсем скоро не моего героя, а меня самого под вой сирен повезли в институт Склифосовского на операцию. Во время съемок рухнула стеклянная витрина, и осколки изрезали мне всю спину», — рассказал знаменитость в интервью 7Дней.ru.

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