Как проходит подготовка к выборам президента России

Мы уже рассказывали о беспорядках в Эквадоре, армии частично удалось взять под контроль ситуацию, но лидеры банд до сих пор на свободе. Неподалеку в Гватемале с дракой и через полгода после голосования избранный президент смог принести присягу и вступить в должность. На Коморских островах оппозиция не признает результаты президентских выборов. До сих пор неспокойно в Сербии, где в конце прошлого года обновился парламент. Выборы — это всегда повод и возможность для вмешательства извне.

Потому российский Центризбирком настроен решительно.

«Мы сделаем все, чтобы противодействовать дезинформации и провести голосование так, чтобы комар носа не подточил», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Агитационная компания начнется с 17 февраля и продлится до 14 марта, но уже сейчас возможно распространение листовок, проведение встреч с избирателями. Чем кандидаты активно пользуются.

Выдвинутый от КПРФ Николай Харитонов начал тур с Хабаровского края, а затем в Москве представил свою программу, которая строится на традиционных антикапиталистических ценностях. Владислав Даванков от партии «Новые Люди» открыл в Москве свой штаб и так же начал поездки по стране. Ставка — на новые технологии и молодежь. ЛДПР в поддержку своего кандидата Леонида Слуцкого провела форум, посвященный вопросам СВО, и запускает агитационные бригады на автобусах по стране. Хотят охватить все 89 регионов.

Действующий президент Владимир Путин, который идет на выборы самовыдвиженцем, впервые посетил свой центральный штаб в Гостином дворе, где продолжают собирать и проверять подписи в его поддержку. Нужно по закону 300 тысяч, но волонтеры предполагают, что подписей будет под три миллиона. На следующей недели их направят в ЦИК. Среди активистов, кстати, много молодежи.

«У нас у всех общая задача — укрепление Отечества. И мне очень приятно, что я вижу в вашем лице я вижу такую мощную поддержку этих молодых поколений. Спасибо вам большое. И вам, и всем волонтерам. Всем, кто работает на эту общую цель. Особенно тем ребятам, которые сейчас находятся на переднем крае, либо рядом с ним помогают нашим бойцам. Спасибо вам большое», — поблагодарил волонтеров Владимир Путин.

Темой СВО, поддержкой военнослужащих и членов их семей проникнуто большинство мероприятий Президента сейчас. Вот и на встрече с главами муниципалитетов говорили о работе на местах по этому направлению. Кстати, это собрание было первое подобного рода, семь тысяч представителей этого самого близкого к населению уровня власти собрались в Москве. Впервые была учреждена награда «Заслуженный работник местного самоуправления». Президент предложил активнее привлекать на муниципальную службу ветеранов, прошедших СВО.