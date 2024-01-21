Крупный пожар произошел в порту Усть-Луга Ленинградской области

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 1 531 0

Из-за инцидента был оперативно эвакуирован персонал.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Telegram / Александр ДроZденко; 5-tv.ru

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Пожар произошел на территории нефтяного терминала в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Пострадавших в результате пожара на терминале компании „Новатэк“ в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала», — написал он в Telegram-канале.

Ликвидацией пожара, добавил чиновник, занимаются силы МЧС и Леноблпожспаса. Из-за инцидента в Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности.

Ранее 5-tv.ru писал, что павильоны загорелись рядом с торгово-развлекательным комплексом «Европа-Азия» в Челябинске. В связи с инцидентом был развернут штаб пожаротушения.

Для тушения пожара были задействованы 96 специалистов и 36 единиц техники. Прокуратура Челябинской области проводит проверку в связи с инцидентом. 

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