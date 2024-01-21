Сознательно берут в руки оружие: военный эксперт раскрыл жестокость женщин в рядах ВСУ

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 683 0

Военный Дандыкин: в К-2 ВСУ попали самые мотивированные женщины-военнослужащие

Сознательно берут в руки оружие: военный эксперт раскрыл жестокость женщин в рядах ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Zwilling

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В данный момент в армии Украины служит почти 43 тысячи молодых дам.

В рядах украинской армии есть множество женщин, проявляющих себя с очень жестокой стороны. Об этом в интервью MK.RU рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

После начала конфликта в рядах ВСУ сильно увеличилось количество женщин-боевиков. В данный момент в армии Украины служит почти 43 тысячи молодых дам. И обязанности значительно отличаются от тех, что были раньше — женщины больше не хотят работать санитарками, они сознательно берут в руки оружие и превращаются в солдат.

По словам капитана первого ранга запаса, в подразделении К-2 54-й украинской бригады служат очень мотивированные боевики-женщины. И они привыкли жестокости, что неудивительно, учитывая, что подразделение состоит из добровольцев.

Ранее 5-tv.ru показал, как дроны помогают российским саперам в разминировании. Такой метод используется в красной или серой зонах, которые еще пока под контролем ВСУ.

-15° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:53
«Алкоголь — зло»: психолог рассказала, почему Кудрявцева уходит от Макарова
15:35
Количество погибших от удара по Донецку увеличилось до 25 человек
15:17
В Абхазии из-за пожара уничтожен почти весь государственный картинный фонд
14:59
Смерть, окутанная тайной: почему о кончине Сдобнова из «Склифосовского» узнали слишком поздно
14:41
У эксплуатировавшей разбившегося самолета компании не было сертификатов для полетов
14:35
Над Геническом сбиты две вражеских ракеты

Сейчас читают

Результат налицо: как побороть сбой в работе организма и вернуть здоровый сон
«Всегда скандал»: Волочкова рассказала, что думает о Джигурде и Шаляпине
Тело нашли в автомобиле: умер актер «Склифосовского» и «Чикатило» Алексей Сдобнов
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса