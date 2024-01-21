Сознательно берут в руки оружие: военный эксперт раскрыл жестокость женщин в рядах ВСУ

В данный момент в армии Украины служит почти 43 тысячи молодых дам.

В рядах украинской армии есть множество женщин, проявляющих себя с очень жестокой стороны. Об этом в интервью MK.RU рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

После начала конфликта в рядах ВСУ сильно увеличилось количество женщин-боевиков. В данный момент в армии Украины служит почти 43 тысячи молодых дам. И обязанности значительно отличаются от тех, что были раньше — женщины больше не хотят работать санитарками, они сознательно берут в руки оружие и превращаются в солдат.

По словам капитана первого ранга запаса, в подразделении К-2 54-й украинской бригады служат очень мотивированные боевики-женщины. И они привыкли жестокости, что неудивительно, учитывая, что подразделение состоит из добровольцев.

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