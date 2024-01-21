300 секунд до взрыва: как дроны помогают российским саперам в разминировании
Военкор «Известий» показал работу саперов в зоне спецоперации
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
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Такой метод используется в красной или серой зонах, которые еще пока под контролем ВСУ.
На дороге обнаружены противотанковые мины. Работа сапера невозможна, территория под прицелом ВСУ, сообщает с передовой военкор «Известий» Александр Сафиулин.
Бойцы отряда БПЛА отдельного саперно-инженерного полка запускают коптер, оснащенный специальным подвесным устройством с тротиловой шашкой.
Чека выдернута, пошел отсчет до детонации. 300 секунд до взрыва. За это время оператор дрона должен успеть долететь, сбросить шашку и вернуть беспилотник обратно. Мощность и вес заряда зависит от предмета, который нужно уничтожить.
«Так называемый „Боевик“, добавляем еще 200 грамов. Штатное — 400 граммов тротила», — показывает сапер.
Такой метод в красной или серой зонах, которые еще пока под контролем врага — единственно возможный для расчистки дороги.
На других участках фронта действуют по старинке. Саперам приходится скрупулезно исследовать метр за метром.
«Группа, внимание. Обнаружен взрывоопасный предмет», — периодически раздается из рации.
Плотность минирования крайне высока. Вероятность наткнуться на взрывное устройство практически десять из десяти. Но есть участки, где саперу нужно работать без использования коптеров.
«Идем вместе с командиром саперной группы непосредственно по минному полю, след в след, конкретно выбирая путь, по которому идет наш сопровождающий», — передает военкор.
Свои коррективы вносит погода, в полях идет снег, под покровом мин не видно.
Расчистка идет планомерно и скоро наши войска начнут продвигаться дальше, давая понять ВСУ, да и не только им, что эти жалкие потуги, не дают никакого результата.
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