«Кручу, верчу, закадрить хочу»: Кудрявцева зажгла на вечеринке с Глызиным

После ухода от супруга ведущая не горевала долго.

Не так давно известная ведущая Лера Кудрявцева неожиданно сообщила о предстоящем разводе со своим мужем Игорем Макаровым. Новость действительно удивила аудиторию, ведь пара провела в браке десять лет. Однако горевать знаменитость долго не стала: накануне звезда зажгла с певцом Алексеем Глызиным на вечеринке. Кадрами поделились в издании 7Дней.ru.

Причинами расставания с возлюбленным Кудрявцева делиться не захотела, лишь упомянула — «алкоголь — зло». Общественность начала гадать, что на самом деле привело к разрыву, и как быстро оправится Лера. К счастью, знаменитая ведущая решила не фокусироваться на прошедших горестях и предпочла идти дальше.

Она с головой ударилась в работу, также не лишая себя развлечений с коллегами. На недавнем мероприятии звезда станцевала с Алексеем Глызиным, нежно обнимавшем ее за талию. Видео опубликовал сам певец, предложив фанатам придумать название ролику. Поклонники сразу начали соревноваться в креативности.

«Брачные танцы»;

«Кручу, верчу, закадрить хочу»;

«Девка на выданье».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кудрявцева и Макаров разошлись на самом деле.