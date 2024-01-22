«Помочь вам никто не сможет»: Павел Майков раскрыл способ борьбы с вредными привычками

Артист сам сталкивался с пагубными привычками и пытался спасти друзей от зависимости.

Все находят спасение от стресса в пагубных привычках, уверен актер театра и кино Павел Майков. Своим мнением о вредных пристрастиях он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Танцуй, селедка!». Причем, вредные привычки не обязательно могут быть связаны с алкоголем и курением, пристраститься можно и к спорту, считает артист.

«Артист — это тоже человек. Как человеку сохранить баланс? Надо оставаться человеком просто: надо много вопросов себе задавать, надо все время думать, соображать, размышлять, надо думать, кто ты есть, и кто есть другие вокруг тебя, вообще что происходит и что с этим миром не так», — поделился своими размышлениями Павел Майков.

Он отметил, что пытался и сам бороться со своими пагубными пристрастиями, и друзьям пытался помогать избавиться от вредных привычек, но всем, кому он пытался помочь становилось только хуже.

«Если кто-то впал в пагубную привычку, он может оттуда вылезти только самостоятельно, потому что помочь вам никто в этом не сможет», — уверен артист.

А вопрос о способе бросить пить, который актер упоминал в одном из интервью, вызвал у Майкова только смех. Он заявил, что его слова исказили — погружение с головой в работу не помогает избавиться от алкоголизма.

«Это ерунда. Невозможно работать, чтобы не пить. Люди, которые хотят пить, будут пить даже во время работы. Я хочу пить — пью. А не хочу пить — не пью», — отметил Павел Майков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Бригады» Павел Майков думает о неизбежности смерти.