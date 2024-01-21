Армия Украины в состоянии кризиса: почему НАТО выгодно искусственно ослаблять ВСУ

Дальше — путь вниз, деградация затянется на какой-то промежуток времени, пока это нужно НАТО.

ВСУ объективно слабеют. Из опубликованного рейтинга Global Firepower следует, что украинская армия опустилась с 15 на 18 место за год. В то время как российская армия стабильно вторая в мире. Да, к методологии подсчетов этого издания есть вопросы и это не истина в последней инстанции, но здесь важны тенденции.

А они таковы, что украинская армия долгие годы была где-то в третьей-четвертой десятке рейтинга, потом ее начали накачивать оружием, как поманили в НАТО. И вот 15 позиция в 2023 году — это пик мощи ВСУ за все постсоветское время. Со всеми этими Bradley и Leopard. Получился «пшик». Дальше — путь вниз, деградация затянется на какой-то промежуток времени, пока НАТО укрепляет свой восточный фланг за пределами Украины.

Со следующей недели и до конца мая на территории центральной и восточной Европы пройдут самые масштабные военные учения Альянса. Будет задействовано до 90 тысяч военнослужащих. Основной сценарий — репетиция прямого военного столкновения Альянса с Россией. А со следующего года Эстония, Латвия и Литва начнут сооружение так называемого «Балтийского вала» — линии укреплений на границе с Россией и Беларусью — с бетонными бункерами и многим другим. Потому что, «це Европа, це НАТО», которое надо защищать.

Украина же превращается в Дикое Поле — территорию, где можно проводить эксперименты, которую не жалко. Это разменная монета, чтобы потянуть время и подготовиться самим. К чему? Они уже этого не скрывают.

И от того, насколько быстро завершится спецоперация, зависит — успеют ли НАТО подготовиться.