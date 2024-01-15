Миллионы рублей: сколько денег должны государству участники вечеринки Ивлеевой

У некоторых гостей скандального мероприятия суммы весьма внушительные Смогут ли они расплатиться на фоне больших потерь и разорванных контрактов?

Стало известно, сколько налогов не уплатили государству участники «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой, которая в преддверии Нового года прошла в столичном клубе «Мутабор». В списке приглашенных были узнаваемые лица отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Анна Asti и многие другие.

В распоряжение 5-tv.ru попали данные о должниках из налоговых баз. Согласно полученной информации, в начале декабря за Киркоровым значился должок в 12 миллионов рублей, однако он постепенно начал разбираться с ним. Сейчас ему осталось выплатить государству немного больше пяти миллионов.

Самой виновнице торжества — Ивлеевой— по состоянию на 12 января насчитали почти 104 тысячи налогов. Известно, что блогер и ранее сталкивалась с проблемами из-за налогов, а недавно в суд был направлен коллективный иск к Анастасии на миллиард рублей за причиненный моральный ущерб, но инстанция вернула его заявителям.

Не безызвестная блогер Дилара Зинатуллина — бывшая жена иноагента Моргенштерна* — задолжала государству 28,7 тысячи рублей. А вот Милявской, Билану и Asti долговых обязательств избежать удалось — в базе указано, что они должны государству 0 рублей.

После участия в «голой» вечеринки несладко пришлось всем ее участникам. В отношении многих были начаты проверки. Однако серьезнее ударило по их карманам то, что звезд начали «отменять» прямо перед Новым годом. Они могли бы заработать на корпоративах и праздничных концертах миллионы рублей, однако контракты с ними были разорваны. По данным СМИ и слухам, гости «шабаша», в частности Киркоров, понесли «королевские убытки».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ивлеева не признала вину в организации «голой» вечеринки.

* — признан физлицом-иноагентом в России.