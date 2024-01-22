Адвокат Добровинский прокомментировал взыскание восьми миллионов рублей с Киркорова
Добровинский: Киркоров порядочный и честный налогоплательщик
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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По его словам, если бы он занимался этим делом, то результат был бы другим.
Адвокат Александр Добровинский прокомментировал взыскание почти восьми миллионов рублей с народного артиста России Филиппа Киркорова эксклюзивно для 5-tv.ru. По его словам, если бы он занимался этим делом, то результат был бы другим.
«Филипп Киркоров порядочный и честный налогоплательщик. Другое дело, что взгляд бухгалтера Филиппа может расходиться с взглядом налоговой. Это часто бывает», — успокоил публику правозащитник.
Он также отметил, что Киркоров оплатит все налоги и сборы в полной мере, если вторая судебная инстанция оставит это решение в силе, и выразил сожаление, что не вел это дело самостоятельно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд взыскал с Филиппа Киркорова около восьми миллионов рублей.
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