Адвокат Добровинский прокомментировал взыскание восьми миллионов рублей с Киркорова

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 313 0

Добровинский: Киркоров порядочный и честный налогоплательщик

Адвокат Добровинский прокомментировал взыскание восьми миллионов рублей с Киркорова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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По его словам, если бы он занимался этим делом, то результат был бы другим.

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал взыскание почти восьми миллионов рублей с народного артиста России Филиппа Киркорова эксклюзивно для 5-tv.ru. По его словам, если бы он занимался этим делом, то результат был бы другим.

«Филипп Киркоров порядочный и честный налогоплательщик. Другое дело, что взгляд бухгалтера Филиппа может расходиться с взглядом налоговой. Это часто бывает», — успокоил публику правозащитник.

Он также отметил, что Киркоров оплатит все налоги и сборы в полной мере, если вторая судебная инстанция оставит это решение в силе, и выразил сожаление, что не вел это дело самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд взыскал с Филиппа Киркорова около восьми миллионов рублей.

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