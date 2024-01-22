Виноваты предки? Как связана генетика и непереносимость лактозы

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Алексей Панков
Алексей Панков 113 0

БИЗНЕС Online: у современных татар высокая переносимость лактозы

Виноваты предки? Как связана генетика и непереносимость лактозы

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Почему у древних индоевропейцев было сакральное отношение к коровам?

Как переносимость лактозы зависит от генетики? Ответом на этот вопрос поделилось издание «БИЗНЕС Online».

Древние индоевропейцы практиковали мясное и молочное животноводство. Сообщается, что в древних языках сохранились такие слова, как «творог», «молоко» и даже «сыворотка». При этом у предков практически всех современных европейцев было сакральное отношение к коровам.

С точки зрения генетики древние люди являлись носителями различных гаплогрупп Y-хромосомы, а также различных подгрупп. Ученые признаются, что пока они еще недостаточно знают, какой именно ген вырабатывает фермент, отвечающий за расщепление лактозы.

Однако им удалось выяснить, что он связан с гаплогруппами RIa и Rib в Y-хромосоме. К примеру, современные татары имеют высокий процент переносимости лактозы. Дело в том, что у них эта гаплогруппа составляет 40–50%. Это позволяет утверждать, что генотип современных людей сложился в эпоху бронзового века, и с тех пор он сильно не менялся.

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