Виноваты предки? Как связана генетика и непереносимость лактозы

Почему у древних индоевропейцев было сакральное отношение к коровам?

Как переносимость лактозы зависит от генетики? Ответом на этот вопрос поделилось издание «БИЗНЕС Online».

Древние индоевропейцы практиковали мясное и молочное животноводство. Сообщается, что в древних языках сохранились такие слова, как «творог», «молоко» и даже «сыворотка». При этом у предков практически всех современных европейцев было сакральное отношение к коровам.

С точки зрения генетики древние люди являлись носителями различных гаплогрупп Y-хромосомы, а также различных подгрупп. Ученые признаются, что пока они еще недостаточно знают, какой именно ген вырабатывает фермент, отвечающий за расщепление лактозы.

Однако им удалось выяснить, что он связан с гаплогруппами RIa и Rib в Y-хромосоме. К примеру, современные татары имеют высокий процент переносимости лактозы. Дело в том, что у них эта гаплогруппа составляет 40–50%. Это позволяет утверждать, что генотип современных людей сложился в эпоху бронзового века, и с тех пор он сильно не менялся.

ТОП-9 полезных привычек, которые могут нанести вред здоровью

Ранее 5-tv.ru сообщал, о каких болезнях говорит урчание в животе. По словам специалистов, это довольно распространенное явление. Однако иногда оно может свидетельствовать о проблемах с ЖКТ.