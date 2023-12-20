Стресс или непереносимость лактозы: о каких болезнях говорит урчание в животе

Часто появлению шума предшествует употребление ряда продуктов, но каких именно?

Урчание в животе —распространенное явление, с которым периодически сталкивается каждый человек. Нередко на него не обращают внимания, так как оно настигает людей не так часто.

Однако для некоторых это становится настоящей проблемой. На что это указывает и что может стать причиной симптома, изданию aif.ru объяснила врач-гастроэнтеролог консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 ЦКБ РАН РНЦХ им. Б. В. Петровского Елена Якушева.

Продукты-виновники

Физиологическим считается урчание, которое тревожит после употребления некоторых продуктов. В частности, проблема возникает из-за капусты, яблок, винограда и бобовых, так как в них есть вещества — олигосахариды, — которые до конца не перевариваются.

Так, сложные углеводы попадают в кишечник и становятся пищей для бактерий, во время расщепления олигосахаридов образуются разные газы, которые и приводят к урчанию. Вместе с тем к расстройству способны привести молочные продукты, в том числе сыр.

В данном случае сказывается непереносимость лактозы: молоко, перемещаясь по кишечнику, втягивает воду, приводя к газам и дискомфортному состоянию. Замыкает список свежий хлеб, а именно глютен в его составе, если у человека дефицит ферментов для его переваривания.

Кроме того, урчание иногда — следствие стресса, так как в пищеварительной системе есть нервные рецепторы. Появляются газы, а их передвижение в свою очередь дает урчание.

Норма или патология

Если некомфортное состояние беспокоит регулярно и сопровождается такими симптомами, как бурление и вздутие, то обязательно нужно обратиться к врачу-гастроэнтерологу и обследоваться— сдать необходимый перечень анализов, пройти УЗИ, также может быть назначена гастроскопия. По итогам проверки здоровья могут выявить гастрит, язвы, болезни печени, кишечника и иных органов пищеварения.

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