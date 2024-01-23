«Могу сказать от всех нас»: в Госдепе оценили вероятность передачи Аляски в пользу России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 41 0

В Госдепе заявили об отказе США возвращать Аляску России

«Могу сказать от всех нас»: в Госдепе оценили вероятность передачи Аляски в пользу России

Фото: www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com

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Почему в американском правительстве вернулись к этой теме?

Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель.

«Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США… Назад он (президент России Владимир Путин — Прим. ред.) ее не получит», — сказал чиновник в эфире телеканала ABC News.

Дипломат, как отмечается, таким образом ответил на вопрос одного из журналистов. Тот заявил на брифинге, что Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски назвала «незаконной».

Вероятно, вопрос был вдохновлен указом президента о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости России, бывших Российской империи и СССР.

Ранее 5-tv.ru писал, что претензии Соединенных Штатов на земли в Арктике по сути представляют собой захват территорий, и эта ситуация чревата серьезными последствиями. В этом убежден обозреватель агентства Bloomberg Лиам Деннинг.

Как отметил журналист, такой подарок Вашингтон сделал себе к Рождеству. Щедрый презент — равный по площади двум американским штатам, Техасу и Нью-Мексико, вместе взятым.

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