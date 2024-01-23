Известным автоблогером Гаджиевым заинтересовались в ГИБДД Москвы

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 59 0

В ГИБДД Москвы проверят автоблогера Гаджиева, снимающего видео с гонками

Фото, видео: Instagram* / gadji_gadjiew; УИиОС ГУ МВД России по городу Москве; 5-tv.ru

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Интернет-знаменитость уже лишали прав за нарушение ПДД.

Популярный российский блогер Гаджи Гаджиев, снимающий ролики с гонками на дорогах Москвы, попал в поле зрения столичной Госавтоинспекции. По заявлению ведомства, он грубо нарушил ПДД и будет привлечен к ответственности.

Молодой человек завоевал популярность в Сети благодаря своим видео с гонками по дорогам разных городов и регионов России. При этом скорость автомобиля Гаджиева порой достигает 200 километров в час.

«По факту грубого нарушения ПДД, в том числе подвергающих опасности жизнь и здоровье остальных участников дорожного движения, сотрудниками московской Госавтоинспекции проводится проверка. По результатам действиям граждан будет дана соответствующая правовая оценка с последующим принятием мер административного воздействия», — рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве Владимир Васенин.

Гаджиев неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Например, в октябре прошлого года его задерживали в Дагестане. В отношении блогера составили несколько административных протоколов, в том числе о неуплате штрафов. Более того, его уже лишали водительских прав.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что блогеры устроили гонки с фейерверками в Москве и были сразу же наказаны.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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