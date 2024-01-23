Худшие из худших: объявлены номинанты антипремии «Золотая малина — 2024»

Эфирная новость 37 0

Объявлены номинанты антипремии «Золотая малина — 2024»

Фото, видео: Кадр из к/ф « Неудержимые 4», реж. Скотт Во, 2023 г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Традиционно награду присваивают тем актерам и кинолентам, которые не оправдали зрительских надежд.

Сегодня станут известны номинанты на главную американскую кинопремию «Оскар». А за пару часов до этого объявили тех, кто может быть удостоен главной антипремии — «Золотой малины».

За звание самого худшего будут бороться такие фильмы как: «Изгоняющий дьявола», «Мег 2», «Винни-Пух: кровь и мед», а также «Неудержимые 4». Кстати, последняя кинокартина стала безусловным рекордсменом по негативным упоминаниям и, скорее всего, будет признана главным разочарованием ушедшего года.

Среди актеров, которых хотят назвать худшими, оказались: Дженнифер Лопес, Меган Фокс, Джейсон Стетхем и Вин Дизель. Но лидером по числу номинаций на «Золотую малину» бесспорно является Сильвестр Сталлоне. Он был был четыре раза удостоен и еще двенадцать раз номинирован на звание самого плохого актера. А в этот раз он еще и сыграл в разочаровавших зрителей «Неудержимых 4».

Ранее 5-tv.ru писал, что Politico вписало Борреля и Урсулу фон дер Ляйен в антирейтинг 2023 года.

-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
87.97
-0.62 95.89
-0.49
Нужен правильный подход: как воспитывать детей по знаку зодиака

Последние новости

19:27
«Новая реальность»: СМИ раскрыли, куда перенесут столицу из Киева после поражения ВСУ
19:09
Названа приоритетная версия крушения самолета Falcon 10 в Афганистане
18:53
«Образ извращенца»: сексолог объяснила, почему Алибасов сменил семь жен
18:46
Историческое событие: как Россия будет строить в Египте АЭС «Эль-Дабаа»
18:35
Три кита ожирения: почему жители России все чаще страдают от проблем с лишним весом
18:17
В Мариинском дворце прошел торжественный прием в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады

Сейчас читают

«В этом ферменте и есть большая историческая загадка»: о чем может рассказать непереносимость лактозы?
Эмилия-Мяйсара. Бимба и так далее: в выборе имен для детей родители ударились в экзотику
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
«Хватает на работе»: Вячеслав Макаров об отношении к экстремальным развлечениям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса