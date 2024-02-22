«Жили за жизненный принцип»: почему хиты 90-х снова в тренде

В тот период все были будто в каком-то фильме, в котором неизвестно выживут ли два главных героя.

Лихие 90-е нашли свое отражение в музыке людей, которые ее писали в то время. После того как открылся железный занавес, и ограничения прежней эпохи сошли на «нет», артисты, не стесняясь, начали самовыражаться. Каково было творить в эпоху 90-х и почему хиты «из прошлого» стали популярными среди нынешней молодежи, артисты эксклюзивно порассуждали с корреспондентом 5-tv.ru на дискотеке «Суперстар!».

Певец Феликс Царикати убежден, что действительно уникальным человеком в 90-е годы был солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Он, по мнению артиста, является родоначальником этой эпохи. Ведь именно Шатунов стал создавать песни для молодого поколения, когда как в советскую эпоху было лишь обилие патриотических композиций. Все же остальные звезды 90-х, как считает Феликс Царикати, лишь отблески Шатунова.

«Пусть я буду не прав, конечно, но тогда особо не нужен был вокал, тогда не нужны были какие-то, грубо говоря, песни, которые было особо трудно исполнять, тогда не нужно было какое-то образование вокальное, — были песни-однодневки», — считает певец.

Тем не менее, не стоит отрицать, что у песен 90-х началась вторая жизнь, и сейчас они пользуются особым интересом у нынешней молодежи.

«Здесь вопрос, наверное, в той энергетике, которая еще не реализована, которая была изначально заложена в эти треки, в эти песни. <…> Потенциал, видимо, еще не раскрылся до конца», — уверен экс-участник группы «Мираж» Рома Жуков.

А певец Александр Айвазов назвал артистов 90-х глубоко несчастными людьми.

«Они все на самом деле жили не за бабки. <…> Все жили за какой-то жизненный принцип. Кто-то учился в училище, кто-то оканчивал академии музыкальные. Все хотели реализоваться как музыкальная единица. У них не было желания так ярко выражено продаться, как продаются сейчас практически все», — считает певец.

Быть видным артистом и заниматься творчеством в лихие 90-е было непросто, учитывая уровень бандитизма, существовавшего в то время. Заслуженный артист России Кай Метов поделился, что в тот период было много заказных мероприятий. Обыденностью в то время являлся дебош или стрельба на банкете. А самого певца даже увозили в лес! В январе 1995 года Кай Метов собрал два аншлага в ныне уже несуществующем центральном концертном зале «Россия», что по тем временам было признаком профессионального роста артиста.

«И вот накануне начались какие-то непонятные вещи. Сначала мне позвонил мой директор, сказал, чтобы я лучше дома не появлялся, но я уже был дома. Потом за мной приехали люди, увезли меня в лес, провели там со мной очень много разных разъяснительных мероприятий. Потом вернули меня прямо на концерт, я не спал всю эту ночь. Там почему-то арестовали моего директора. Было очень много непонятного, очень много сложных вещей. <…> Но потом все стало разруливаться», — отметил Кай Метов.

По признанию певца, даже в такое непростое время ему удавалось договариваться с людьми, и, кстати говоря, у него не было той самой «крыши», которая обеспечила бы ему защиту на небезвозмездной основе. Кай Метов даже пользовался уважением среди представителей криминального мира, с которым ему в той или иной мере приходилось взаимодействовать.

«Иногда с крышей было, наверное, страшнее жить, потому что ты всегда что-то кому-то должен. Я старался всю жизнь быть более-менее независимым в этом плане», — отметил артист.

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