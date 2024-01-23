Встреча Путина с победителями всероссийских семейных конкурсов. Главное

Именно в больших семьях, отметил глава государства, воспитываются лучшие человеческие качества — уважение к старшим, забота о младших и трудолюбие.

Программу льготной семейной ипотеки под 6% необходимо продлить. Важное заявление Владимир Путин сделал во время встречи с победителями и участниками семейных конкурсов.

Также президент сегодня подписал указ, где закрепил единый статус многодетных семей. Теперь такие семьи будут получать равные на всей территории России льготы. Раньше выплаты зависели от конкретного региона. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин продолжит.

«В одном зале — многодетные семьи со всей страны, победители различных конкурсов и проектов, здесь есть врачи, предприниматели, музыканты. Этот концерт для тех, кто, по сути, создает будущее России», — передает корреспондент с места событий.

На выставке «Россия» они первым делом осматривают павильон ЛНР, потому что родом из Луганска. Это настоящая семья — у них семь детей.

И все как один — певцы, настоящая группа. Заниматься вокалом некогда только отцу — с 2014-го защищает родную землю.

«Да, от семьи отрываться тяжело, но, тем не менее. Если не мы бы пошли в тот момент защищать своих детей, нас бы никто не защитил. То есть, в первую очередь, думали о детях», — рассказывает Василий Елисеев.

Здесь многодетные предприниматели, педагоги, общественные деятели, рабочие. Семья — это место для творчества. В этой, из ДНР — и певцы, и педагоги.

«Мы перед Новым годом получили замечательный подарок — музыкальные инструменты, оборудование. По всем направлениям. Я — народник. Это несколько баянов, аккордеон, гармонь двурядная, полный цикл струнных инструментов, домры, балалайки, духовики, саксофоны, валторны, тубы, кларнеты. Даже фаготы пришли новые. Поэтому огромная благодарность», — высказался преподаватель школы искусств из ДНР Сергей Дьяченко.

«У нас отдельная программа поддержки школ, музыкальных школ. Очень приятно услышать, что это работает реально. Что касается народных инструментов — то это, конечно, особая статья, это то, что сохраняет нашу историю, нашу культуру, а она у нас такая, многообразная, красивая и такая яркая», — ответил ему президент России Владимир Путин.

Демография — сейчас это важная часть государственной политики. Перед этой встречей Владимир Путин подписывает указ, закрепляющий статус многодетной семьи.

До сих пор его определяли региональные власти. Теперь же родители, которые воспитывают или берут под опеку троих детей, получат удостоверения единого образца. Де-факто — свидетельство, дающее право на льготы.

«Вчера мною подписан указ о статусе многодетной семьи. Да вообще, семья, а тем более многодетная — это опора. Почему многодетная так важна? Да потому что здесь воспитываются те основные качества человека, на которых, собственного говоря, и семья держится, и страна. Уважение к страшим, любовь и забота о младших, трудолюбие, и все, что связано с этим организмом — семья. Это и есть те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы постоянно поддерживаем. Вся наша внутренняя политика, экономическая политика крутится вокруг семьи», —прокомментировал Путин.

Для многодетных семей уже действует целая система льгот: от бесплатного проезда детей на общественном транспорте и скидок на оплату коммунальных услуг до субсидируемой 5% ипотеки. Плюс к этому хороший материнский капитал.

«У нас работают эти программы поддержки. Начиная от материнского капитала. Если обратить внимание, то для молодых людей, которые учатся на очном отделении — до 23 лет — эти программы тоже будут продолжаться», — добавил президент.

Бесплатные путевки в детские лагеря и на турбазы — то, что жители новых регионов получают уже сейчас, и то, чего они не видели при украинской власти.

«Восстановление исторической связи, а, как показали выборы и референдумы, и не терялись эти связи, но все-таки вхождение в общероссийское пространство, надеюсь, произойдет как можно скорее», — сообщил Владимир Путин.

А еще — большая семья это поддержка и радушие. И вот пример — оленеводы уже пригласили на свою годовщину не только президента, но и музыкантов из ДНР. И те обещали приехать. Будет широкая золотая свадьба, можно сказать, государственного масштаба.