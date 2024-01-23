Райан Гослинг номинирован на Оскар за лучшую роль второго плана в фильме «Барби»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 57 0

А главным претендентом на награду в номинации «лучший фильм», ожидаемо, является Оппенгеймер.

Райан Гослинг номинирован на Оскар за лучшую роль второго плана в фильме «Барби»

Фото: www.globallookpress.com / Paolo Diletto

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Райан Гослинг номинирован на Оскар за лучшую роль второго плана в фильме «Барби». А главным претендентом на награду в номинации «лучший фильм», ожидаемо, является Оппенгеймер. Информация с основными номинантами появилась на официальном сайте Академии.

За награду с Райаном Гослингом будут бороться Роберт Де Ниро, Марк Руффало и Роберт Дауни-младший. На лучший фильм номинированы несколько карантин, среди них «Барби», «Убийцы цветочной луны», «Бедные-несчастные», «Американское чтиво» и «Оставленные».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошла премия «Эмми».

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