«Не грудь же сразу показывать»: как Толкалина привлекает внимание мужчин
Толкалина хочет сделать постановку исключительно для зрителей-мужчин
Фото: Вадим Тараканов / ТАСС
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Звезда заодно рассказала о своих дальнейших планах.
Гармония между мужским и женским мирами в настоящее время утрачена. Об этом заявила актриса Любовь Толкалина в одном из YouTube-шоу.
Именно поэтому артистка придумала специальную постановку для женской аудитории. Спектакль позволит зрителям поделиться своими эмоциями и мыслями.
«Это исцеляющий спектакль. Вместе подышать, попеть, обняться, поплакать. И я зову только женщин», — заявила актриса.
Она добавила, что собирается сделать такую же постановку и для мужчин. Правда, артистка не до конца понимает, чем именно хочет завлечь зрителей.
«Не грудь же я им сразу показывать буду», — пошутила звезда.
Знаменитость также вспомнила, как некоторое время назад посещала мужскую колонию. Толкалина даже позволила заключенным покружить себя на руках.
Обнажившаяся Толкалина ответила на критику: «Жаль, что вы так не любите меня»
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по мнению Андрея Гальченко, артистка Любовь Толкалина — удивительная женщина.
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