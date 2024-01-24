«Не грудь же сразу показывать»: как Толкалина привлекает внимание мужчин

Звезда заодно рассказала о своих дальнейших планах.

Гармония между мужским и женским мирами в настоящее время утрачена. Об этом заявила актриса Любовь Толкалина в одном из YouTube-шоу.

Именно поэтому артистка придумала специальную постановку для женской аудитории. Спектакль позволит зрителям поделиться своими эмоциями и мыслями.

«Это исцеляющий спектакль. Вместе подышать, попеть, обняться, поплакать. И я зову только женщин», — заявила актриса.

Она добавила, что собирается сделать такую же постановку и для мужчин. Правда, артистка не до конца понимает, чем именно хочет завлечь зрителей.

«Не грудь же я им сразу показывать буду», — пошутила звезда.

Знаменитость также вспомнила, как некоторое время назад посещала мужскую колонию. Толкалина даже позволила заключенным покружить себя на руках.

Обнажившаяся Толкалина ответила на критику: «Жаль, что вы так не любите меня»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по мнению Андрея Гальченко, артистка Любовь Толкалина — удивительная женщина.