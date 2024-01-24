Источник сообщил о падении Ил-76 в Белгородской области

Вся информация уточняется.

В Белгородской области упал транспортный самолет Ил-76. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Вся информация в данный момент уточняется.

Губернатор региона Вячеслав Гладков срочно выехал на место происшествия в Корочанский район.

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Рыжаков; 5-tv.ru

«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район», — написал он в Telegram-канале.

Ранее было известно, что в городе объявлена ракетная опасность.

Российский самолет Ил-76 с 2010 года производится в Ульяновске. Первый полет борта был осуществлен 25 марта 1971 года, а в эксплуатацию он вошел в 1975-м.