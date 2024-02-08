Экипаж сбитого под Белгородом Ил-76 наградили орденами Мужества

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 51 0

Все, кто был на борту, во время катастрофы погибли.

Экипаж сбитого под Белгородом Ил-76 наградили орденами Мужества

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

Родным экипажа самолета Ил-76, который был сбит боевиками киевского режима в Белгородской области, передали ордена Мужества. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня проходит церемония прощания с погибшим экипажем самолета, который оказался под прицелом преступников. К спортивно-культурному комплексу, где организовано мероприятие, пришли сотни людей, включая родственников погибших.

В последний путь проводили командира экипажа Станислава Беззубкина, его помощника Владислава Чмирева, штурмана Алексея Высокина, бортового инженера Андрея Пилуева, бортового авиационного техника Сергея Житенева и старшего воздушного радиста Игоря Саблинского.

В ходе церемонии было объявлено о награждении военных орденами Мужества посмертно.

«Указ президента РФ о награждении государственными наградами — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга награждены Орденом мужества посмертно», — объявил на мероприятии командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Преступное безразличие: омбудсмен Украины не ответил на запрос Москальковой о сбитом Ил-76

Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна находилось 65 украинских боевиков, которых Россия везла на обмен. Кроме того, их сопровождали три офицера армии и шесть членов экипажа — все они погибли.

Президент Владимир Путин заявил, что украинская разведка знала о том, кто летел этим рейсом, но приказ нанести удар ими все равно был отдан.

Ранее 5-tv.ru сообщшал, что США переадресовали Украине вопрос о сбитом Ил-76 с пленными ВСУ.

Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области
6 февр
США переадресовали Украине вопрос о сбитом Ил-76 с пленными ВСУ
6 февр
Преступное безразличие: омбудсмен Украины не ответил на запрос Москальковой о сбитом Ил-76
4 февр
Зеленский намерен обвинить Залужного в крушении Ил-76
4 февр
Из 80-х: какими ракетами ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области
3 февр
Доказанный факт: почему Ил-76 сбили именно из Patriot
2 февр
«Данные они знали»: ВСУ заранее спланировали атаку на Ил-76 под Белгородом
2 февр
Обломки сбитого под Белгородом самолета Ил-76 перевезли на спецполигон
2 февр
Кремль ответил на «просьбу» Украины, связанную со сбитым Ил-76 под Белгородом
2 февр
На Украине заявили о просьбе к России после крушения Ил-76
1 февр
Приказ на уничтожение: что удалось выяснить СК по делу о крушении Ил-76
-14° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.15
0.47 98.09
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:02
ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом на выборах президента России
11:59
В Госдуме хотят признать нежелательными иностранные организации с госучастием
11:49
«Идиот»: Хиллари Клинтон разразилась гневной речью в сторону Такера Карлсона
11:44
Путин в телефонном разговоре поздравил Алиева с победой на выборах
11:37
«Ради интересов НАТО»: у США есть два варианта для поставок оружия на Украину
11:34
«Грязные технологии»: какие схемы используют аферисты против членов избиркомов

Сейчас читают

В спину бросали камни, а она родила в 45: тайна позднего материнства Орловой
Зачем нужен Милей: чтобы стать диктатором и продать Аргентину американцам
Центробанк: Чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины 25–44 лет
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса