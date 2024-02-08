Экипаж сбитого под Белгородом Ил-76 наградили орденами Мужества

Родным экипажа самолета Ил-76, который был сбит боевиками киевского режима в Белгородской области, передали ордена Мужества. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня проходит церемония прощания с погибшим экипажем самолета, который оказался под прицелом преступников. К спортивно-культурному комплексу, где организовано мероприятие, пришли сотни людей, включая родственников погибших.

В последний путь проводили командира экипажа Станислава Беззубкина, его помощника Владислава Чмирева, штурмана Алексея Высокина, бортового инженера Андрея Пилуева, бортового авиационного техника Сергея Житенева и старшего воздушного радиста Игоря Саблинского.

В ходе церемонии было объявлено о награждении военных орденами Мужества посмертно.

«Указ президента РФ о награждении государственными наградами — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга награждены Орденом мужества посмертно», — объявил на мероприятии командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Преступное безразличие: омбудсмен Украины не ответил на запрос Москальковой о сбитом Ил-76

Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна находилось 65 украинских боевиков, которых Россия везла на обмен. Кроме того, их сопровождали три офицера армии и шесть членов экипажа — все они погибли.

Президент Владимир Путин заявил, что украинская разведка знала о том, кто летел этим рейсом, но приказ нанести удар ими все равно был отдан.

Ранее 5-tv.ru сообщшал, что США переадресовали Украине вопрос о сбитом Ил-76 с пленными ВСУ.