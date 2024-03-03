Москалькова сообщила о скорой передаче Украине тел погибших в Ил-76

Москалькова: Украине вскоре передадут фрагменты тел погибших при крушении Ил-76
Фото: © РИА Новости / СК РФ
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Все экспертные процедуры по телам украинских военных завершены, украинская сторона готова их принять, отметила омбудсмен.
Фрагменты тел украинских военных, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, передадут Киеву в ближайшее время. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Мы надеемся, что фрагменты тел украинских военнослужащих, погибших в результате ракетного удара со стороны Украины, будут в ближайшее время переданы», — российского омбудсмена РИА Новости.
По словам Москальковой, все экспертные процедуры по телам украинских военных завершены, украинская сторона готова их принять. Соответствующие переговоры с уполномоченным по правам человека на Украине Дмитрием Лубинцом состоялись 29 февраля.
Ранее Москалькова сообщала, что Киев обратился к Москве по вопросу возможной выдачи тел погибших при крушении Ил-76. При этом российская сторона имеет в распоряжении все ДНК, необходимые для идентификации личностей погибших, отметила омбудсмен.
Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна находились 65 украинских боевиков, которых везли на обмен, сопровождавшие их три офицера армии России и шесть членов экипажа — все они погибли.
В конце февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следователи и эксперты ведомства установили применение киевским режимом зенитных управляемых ракет MIM-104A комплекса Patriot американского производства для атаки на Ил-76. Они были выпущены из харьковского села Липцы. В Киеве причастность к произошедшей трагедии отрицают.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ продолжает устанавливать командиров ВСУ, приказавших сбить Ил-76 с военнопленными на борту.
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