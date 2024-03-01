Москалькова сообщила о возможности России идентифицировать всех погибших при крушении Ил-76
Москалькова: у России есть ДНК для идентификации погибших при крушении Ил-76
Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС
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Украина обращалась по вопросу возможной выдачи тел, добавила она.
Омбудсмены России и Украины находятся в контакте по делу о крушении Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Мы на связи с уполномоченным Верховной рады Лубинцом Дмитрием, он обратился ко мне первоначально с вопросами, касающимися крушения», — цитирует омбудсмена РИА Новости.
Украина обращалась к России по вопросу возможной выдачи тел погибших, добавила она. При этом российская сторона имеет в распоряжении все ДНК, необходимые для идентификации личностей погибших, уточнила Москалькова.
Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна находились 65 украинских боевиков, которых Россия везла на обмен.
Их сопровождали три офицера армии России и шесть членов экипажа. Все они погибли в результате катастрофы.
Ранее 5-tv.ru писал, что СК продолжает устанавливать командиров ВСУ, приказавших сбить Ил-76.
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