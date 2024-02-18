Надавили? Как Британия связана с атакой Украины на самолет Ил-76
РИА Новости: британские советники Киева стоят за крушением Ил-76 под Белгородом
Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС
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Воздушное судно с украинскими военнопленными на борту было сбито в конце января.
Британские советники киевского режима стоят за атакой на самолет Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились боевики ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
«Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также не была проведена дополнительная перепроверка информации о движении воздушных судов над Белгородской областью.
Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна находились 65 украинских боевиков, которых РФ везла на обмен. Кроме того, их сопровождали три офицера армии России и шесть членов экипажа — все они погибли.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление киевских политиков об отсутствии пленных боевиков ВСУ в сбитом Ил-76.
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