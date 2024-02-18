Надавили? Как Британия связана с атакой Украины на самолет Ил-76

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Евгения Романова
Евгения Романова 55 0

РИА Новости: британские советники Киева стоят за крушением Ил-76 под Белгородом

Надавили? Как Британия связана с атакой Украины на самолет Ил-76

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

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Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

Воздушное судно с украинскими военнопленными на борту было сбито в конце января.

Британские советники киевского режима стоят за атакой на самолет Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились боевики ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также не была проведена дополнительная перепроверка информации о движении воздушных судов над Белгородской областью.

Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна находились 65 украинских боевиков, которых РФ везла на обмен. Кроме того, их сопровождали три офицера армии России и шесть членов экипажа — все они погибли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление киевских политиков об отсутствии пленных боевиков ВСУ в сбитом Ил-76.

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