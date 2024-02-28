Следком продолжает устанавливать командиров ВСУ, приказавших сбить Ил-76

Какое вооружение использовал киевский режим для атаки на самолет — уже ясно.

Следственный комитет России устанавливает украинских командиров, которые приказали сбить самолет Ил-76 в Белгородской области, на борту которого были пленные боевики ВСУ. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Он также рассказал, что следователи и эксперты установили применение киевским режимом зенитных управляемых ракет MIM-104A комплекса Patriot американского производства для атаки Ил-76. Они были выпущены из харьковского села Липцы. Кроме того, на месте крушения самолеты эксперты нашли несколько сотен фрагментов тел погибших боевиков.

«Результаты генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел членам экипажа, сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолета», — сказал Бастрыкин.

Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна находились 65 украинских боевиков, которых РФ везла на обмен. Кроме того, их сопровождали три офицера армии России и шесть членов экипажа — все они погибли.

Однако секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что бывших боевиков ВСУ, взятых в плен ВС РФ, не могло быть на самолете, который украинцы сбили американской ракетой Patriot. Более того, он усомнился в причастности Киева к произошедшей трагедии. МИД России уже ответил на это заявление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Британия связана с атакой Украины на самолет Ил-76.