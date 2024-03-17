Путин потребовал опубликовать итоги расследования крушения Ил-76 под Белгородом

Военно-транспортный самолет с украинскими пленными на борту упал в российском регионе 24 января.
Фото: www.globallookpress.com / vk.com / newsbelgorod
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Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 в Белгородской области до 1 июля. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Следственному комитету Российской Федерации обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года», — говорится в перечне поручений по итогам встречи со студентами-участниками специальной военной операции (СВО).
Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна находились 65 украинских боевиков, которых везли на обмен, сопровождавшие их три офицера армии России и шесть членов экипажа — все они погибли.
В конце февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следователи и эксперты ведомства установили применение киевским режимом зенитных управляемых ракет MIM-104A комплекса Patriot американского производства для атаки на Ил-76. Они были выпущены из харьковского села Липцы. В Киеве причастность к атаке на самолет с военнопленными отрицают.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Британия связана с атакой Украины на самолет Ил-76.
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