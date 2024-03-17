Путин потребовал опубликовать итоги расследования крушения Ил-76 под Белгородом

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Военно-транспортный самолет с украинскими пленными на борту упал в российском регионе 24 января.

Путин потребовал опубликовать итоги расследования крушения Ил-76 под Белгородом

Фото: www.globallookpress.com / vk.com / newsbelgorod

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 в Белгородской области до 1 июля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Следственному комитету Российской Федерации обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года», — говорится в перечне поручений по итогам встречи со студентами-участниками специальной военной операции (СВО).

Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна находились 65 украинских боевиков, которых везли на обмен, сопровождавшие их три офицера армии России и шесть членов экипажа — все они погибли.

В конце февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следователи и эксперты ведомства установили применение киевским режимом зенитных управляемых ракет MIM-104A комплекса Patriot американского производства для атаки на Ил-76. Они были выпущены из харьковского села Липцы. В Киеве причастность к атаке на самолет с военнопленными отрицают.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Британия связана с атакой Украины на самолет Ил-76.

Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области
3 мар
Москалькова сообщила о скорой передаче Украине тел погибших в Ил-76
1 мар
Москалькова сообщила о возможности России идентифицировать всех погибших при крушении Ил-76
28 февр
Следком продолжает устанавливать командиров ВСУ, приказавших сбить Ил-76
18 февр
Надавили? Как Британия связана с атакой Украины на самолет Ил-76
9 февр
Захарова прокомментировала заявление об отсутствии пленных боевиков ВСУ в сбитом Ил-76
8 февр
Американские чиновники признались, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot
8 февр
Экипаж сбитого под Белгородом Ил-76 наградили орденами Мужества посмертно
6 февр
США переадресовали Украине вопрос о сбитом Ил-76 с пленными ВСУ
6 февр
Преступное безразличие: омбудсмен Украины не ответил на запрос Москальковой о сбитом Ил-76
4 февр
Зеленский намерен обвинить Залужного в крушении Ил-76
Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 97%
91.87
0.23 99.97
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:25
Путин потребовал опубликовать итоги расследования крушения Ил-76 под Белгородом
18:13
Плющенко и Рудковская признались в желании родить дочь: «Мы идем»
18:01
«Гражданский долг»: жители регионов России поделились впечатлениями от голосования
17:53
Для российских студентов появится новый вид стипендии
17:42
«Они отступают»: в Белом доме обеспокоились нехваткой боеприпасов у ВСУ
17:31
Асмус высказалась об отношениях с абьюзерами: «Не изводите себя»

Сейчас читают

Никита Кологривый устроил скандал на фан-встрече: «Вынужден покинуть кинотеатр»
Быстро растет: панда Катюша уже еле помещается под любимой лесенкой
Главные итоги двух дней выборов президента в России
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок