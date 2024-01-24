Минобороны РФ сообщило о пленных ВСУ на борту разбившегося Ил-76 под Белгородом

В ведомстве сообщили, что борт выполнял плановый полет.

Минобороны РФ подтвердило крушение самолета Ил-76 в Белгородской области. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Самолет Ил-76 совершал плановый полет, в ходе которого потерпел крушение. Как уточнили в Минобороны РФ, все произошло около 11:00 по московскому времени.

«На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих», — уточнили в ведомстве.

К месту падения вылетела комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) для установления причин катастрофы.

Ил-76 — многоцелевой стратегический самолет, разработанный в Советском конструкторском бюро Ильюшина. Он был запланирован как коммерческий грузовой самолет в 1967 году для замены Ан-12. Предназначался для доставки тяжелой техники в отдаленные и плохо обслуживаемые районы.

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