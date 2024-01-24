Момент падения Ил-76 попал на видео. Эксклюзивными кадрами происшествия делится 5-tv.ru.

Губернатор региона Вячеслав Гладков срочно выехал на место происшествия в Корочанский район.

«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район», — написал он в Telegram-канале.

Российский самолет Ил-76 с 2010 года производится в Ульяновске. Первый полет борта был осуществлен 25 марта 1971 года, а в эксплуатацию он вошел в 1975-м.