На нефтебазе в Туапсе произошел пожар

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 113 0

Глава Туапсинского района Бойко: на территории НПЗ горит вакуумная установка

На нефтебазе в Туапсе произошел пожар

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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Пожарные уже тушат возгорание.

На нефтебазе в Туапсе произошел пожар, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на данные Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).

Глава муниципального образования Туапсинского района Сергей Бойко подтвердил информацию об инциденте.

«Нахожусь на месте пожара. Горит вакуумная установка на территории НПЗ», — написал он в Telegram-канале.

В настоящий момент идет тушение пожара, возгорание локализовано. По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

Бойко попросил доверять официальным источникам информации и не выкладывать видео с места ЧП.

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