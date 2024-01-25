Рано радоваться: эксперт оценил прорыв ученых в диагностике болезни Альцгеймера

Ученые из Швеции разработали новый метод выявления необратимой деменции на ранних стадиях путем измерения уровня p-tau217 белка в крови.

«Новейший анализ крови на болезнь Альцгеймера приблизит излечение» — гласят заголовки зарубежной прессы. Ученые из Гетеборгского университета в Швеции разработали новый метод выявления болезни Альцгеймера на ранних стадиях путем измерения уровня p-tau217 белка в крови. Согласно материалам исследования, благодаря прорыву диагноз вскоре можно будет ставить лет за 15 до появления очевидных симптомов. Результаты изысканий опубликованы на сайте Journal of the American Medical Association Neurology (JamaNeuro).

Как отмечают эксперты, болезнь Альцгеймера характеризуется накоплением в мозге двух веществ, бета-амилоида и тау-белка. Эти вещества образуют нечто вроде бляшек, внеклеточных отложений, негативно влияющих на функционирование нейронов. Белок p-tau217, что является ключевым маркером биологических изменений, начинает накаливаться в головном мозге как раз за 10-15 лет до первых симптомов недуга. Соответственно, индекс этого белка может стать веским аргументом при диагностике. Шведские ученые после тестирования на добровольцах заявили, что точность их метода составляет 97%.

Медики в Великобритании уже потирают руки. Они готовятся проводить диагностику по крови через три-пять лет после получения ряда разрешений соответствующих органов. Однако не все специалисты, работающие с болезнью Альцгеймера, так же воодушевлены разработкой шведов. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru кандидат психологических наук, доцент и клинический психолог Алексей Мелехин усомнился в точности данного метода.

Как отметил эксперт, существует несколько разновидностей деменции. Есть обратимые виды, например, сосудистая деменция. Есть и необратимые — к ним относится болезнь Альцгеймера. На течение недуга можно повлиять, существует терапия, которая может замедлить развитие когнитивных нарушений. Исследования проводятся в трех основных направлениях — генетика, комплексные нейропсихологические обследования и показатели крови. Изучение крови — направление относительно свежее. Хотя такие анализы активно используются психиатрами при диагностике депрессии, биполярного расстройства, определенных форм шизофрении.

«При болезни Альцгеймера существуют определенные нейромолекулярные изменения в головном мозге. Анализ крови на выявление токсичных олигомеров, это белок бета-амилоид, который участвует в патогенезе болезни Альцгеймера. Если обнаруживается определенный индекс этих токсичных агрегатов, он, это очень важно, участвует или может привести к болезни Альцгеймера. Я хочу подчеркнуть слово „может“. Анализ крови, один показатель крови, не является фактором риска болезни Альцгеймера», — говорит Мелехин.

Как подчеркивает специалист, болезнь Альцгеймера — это совокупность ряда факторов. Анализ крови, вероятно, может показать один из маленьких факторов, но едва ли сформирует полную клиническую картину. Все потому что в медицине не принято по одному показателю ставить диагноз и делать конкретные заключения. Мелехин считает, что количества белка p-tau217 недостаточно как для выявления недуга, так и для прогнозирования рисков.

Психолог пояснил: при изучении каждого отдельного случая проводится комплексное нейропсихологическое обследование пациента. Эксперты оценивают когнитивный резерв, уровень психического здоровья, которое определяет потенциал нервной системы. Да, анализ крови может что-то рассказать о состоянии человека — физическом и психическом. Но проявится ли фактор риска? Для этого нужны определенные условия, а не только предрасположенность.

«Большинство из нас являются носителями того же герпеса, но только под воздействием определенных факторов он раскрывается и актуализируется. Мы все являемся носителями генов. Поэтому когда мы говорим про этот анализ крови, у нас может быть определенное количество токсичных агрегатов, олигомеров, которые будут связываться с белками бета-амилоида. Но под воздействием каких факторов раскроется, усугубится — это уже вопрос второй. Ни в коем случае не нужно фетишизировать данный анализ крови», — заключил Мелехин.

В заключении эксперт отметил, что исследования, связанные с ранней диагностикой болезни Альцгеймера, еще очень молоды. Пока стоит больше доверять генетикам и их подтвержденным заключениям. А они, в свою очередь, говорят: человек может унаследовать определенный ген, но раскроется ли он, под действием каких факторов он раскроется — на эти вопросы невозможно дать точный ответ за 15 лет до пробуждения недуга.

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