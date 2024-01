Сразу все понятно: какой признак после 40 лет «кричит» о наличии рака

На что стоит обратить особое внимание?

Резкая потеря веса после 40 лет может быть признаком наличия онкологического заболевания. Об этом сообщает The Journal of the American Medical Association.

Исследователи Гарвардского университета проанализировали реестр 157 474 человек в возрасте старше 40 лет. Специалисты изучили данные за 28 лет и выявили 15,8 тысячи случаев онкологии.

При этом у 15% больных врачи фиксировали резкое похудение на 5% от общей массы. А 5% людей похудели на одну десятую от своего веса.

Зачастую онкология возникала в желчевыводящих путях, верхних отделах ЖКТ, поджелудочной железе и печени. А вот рак головного мозга, молочной железы, мочевыводящих путей с резкой потерей веса не связаны.

